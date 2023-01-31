В Южной Корее существуют строгие правила этикета, которые нужно выполнять
Откуда бы ни приехал гость, он должен неукоснительно соблюдать обычаи и традиции этой страны.
В Южной Корее принято обязательно снимать обувь перед входом в дом. Дело в том, что дом является для корейцев священным и неприкосновенным местом.
Дома корейцев с древних времен традиционно разделены на внешнее и внутреннее пространство, на границе которых и разуваются.
Снять обувь при входе в дом - то же самое, что сказать: "Здравствуйте". Это делают даже электрики и сантехники, которые приходят с целью ремонта.
В корейском доме всегда должно быть идеально чисто, особенно это касается пола, который служит не только по прямому назначению, но и как кровать, и как сиденье во время еды.
Во время застолья с употреблением спиртного первым пьет старший по возрасту или статусу. В это время все остальные чуть отворачиваются и прикрывают рукой свою стопку после одного глотка, так как перед старшими пить аклкоголь невежливо.
Застолья у корейцев проходят без тостов. Фразу "За здоровье!" можно произносить, но делает это тоже только самый старший.
Если алкоголь наливается старшему человеку, то наливающий должен положить руку на сердце или к руке, которая держит бутылку, - так тоже проявляется уважение к старшему. Также нельзя поднимать столовые приборы раньше самого старшего человека.
Во время еды не должно быть слышно ни звука, так как у корейцев бытует поверье: если шумишь за столом, то станешь бедным.
Рис здесь едят почти при каждом приеме пищи, так как он "всему голова". Даже при встрече один кореец говорит другому: "А вы ели рис?"
Начинают есть рис с краев тарелки и медленно продвигаются к ее середине. Это обусловлено еще одним поверьем: если ешь рис с середины, значит, хоронишь живого родителя.
Опубликовано: Наталья Павлова
-
-
Храмова Оксана
Любовная сага о соведущих GMA3 Ти Джей Холмсе и Эми Робах подошла к завершению: неразлучная звездная пара покинет ABC News
Руководство телеканала сообщило, что “для всех будет лучше, если они уйдут” из ABC News после того, как служебный роман просочился в прессу и дал повод для массовых сплетен.Подробнее...
-