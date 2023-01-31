Несколько трав спасают от высокого давления
Они характеризуются целебными свойствами и способны поддерживать давление в норме.
Базилик содержит вещество под названием эвгенол, которое способствует расслаблению кровеносных сосудов. Поэтому он является наиболее эффективной специей для снижения давления.
В тимьяне присутствут розмариновая кислота, снижающая давление, воспаления и уровень сахара в крови. Тимьян известен тем, что помогает при сердечных заболеваниях.
В петрушке содержатся коратиноиды и витамин С. Первые снижают давление, а второй - борется с плохим холестерином.
Кориандр снижает воспаления и помогает выводить токсины. Также он расслабляет капилляры, успокаивает нервную систему и за счет этого помогает снизить высокое давление.
Таким же действием обладает луковая шелуха. В ней содержится пигмент кверцетин, который снижает кровяное давление естественным образом. Поэтому ее можно добавлять в пищу либо настаивать и добавлять в напитки.
Опубликовано: Наталья Павлова
-
-
Храмова Оксана
Любовная сага о соведущих GMA3 Ти Джей Холмсе и Эми Робах подошла к завершению: неразлучная звездная пара покинет ABC News
Руководство телеканала сообщило, что “для всех будет лучше, если они уйдут” из ABC News после того, как служебный роман просочился в прессу и дал повод для массовых сплетен.Подробнее...