Несколько трав спасают от высокого давления

Они характеризуются целебными свойствами и способны поддерживать давление в норме.

Базилик содержит вещество под названием эвгенол, которое способствует расслаблению кровеносных сосудов. Поэтому он является наиболее эффективной специей для снижения давления.

В тимьяне присутствут розмариновая кислота, снижающая давление, воспаления и уровень сахара в крови. Тимьян известен тем, что помогает при сердечных заболеваниях.

В петрушке содержатся коратиноиды и витамин С. Первые снижают давление, а второй - борется с плохим холестерином.

Кориандр снижает воспаления и помогает выводить токсины. Также он расслабляет капилляры, успокаивает нервную систему и за счет этого помогает снизить высокое давление.

Таким же действием обладает луковая шелуха. В ней содержится пигмент кверцетин, который снижает кровяное давление естественным образом. Поэтому ее можно добавлять в пищу либо настаивать и добавлять в напитки.