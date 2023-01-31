Любовная сага о соведущих GMA3 Ти Джей Холмсе и Эми Робах подошла к завершению: неразлучная звездная пара покинет ABC News

Руководство телеканала сообщило, что “для всех будет лучше, если они уйдут” из ABC News после того, как служебный роман просочился в прессу и дал повод для массовых сплетен.

Роман телеведущих попал в заголовки газет в конце прошлого года после того, как Daily Mail опубликовала фотографии пары, уютно устроившейся на публике и в частном порядке, в том числе на отдыхе в северной части штата Нью-Йорк.

“После нескольких продуктивных бесед с Эми Робах и Ти Джей Холмс о различных вариантах мы все согласились, что для всех будет лучше, если они уйдут из ABC News. Мы признаем их талант и преданность делу на протяжении многих лет и благодарны за их вклад ", - сказал The Daily Beast представитель ABC.

Но сага стала гораздо более драматичной, когда появились сообщения о том, что у Холмса были романы по крайней мере с тремя женщинами на ABC News, включая продюсера Наташу Сингх.

Несколько недель спустя его обвинили в сексе с 24-летней младшей сотрудницей в его офисе ABC, а источники назвали его “хищником” за его серийные измены.

Пара соведущих рассталась за несколько месяцев до того, как их служебный роман был раскрыт, а позже выяснилось, что Робах находится в процессе развода с актером из Мелроуз Плейс Эндрю Шу.

Тем временем Холмс в декабре подал на развод с Мэрили Фибиг, своей женой, с которой он прожил 12 лет, и с которой у него общий ребенок.

Робах работала в ABC News с 2012 года, в то время как Холмс присоединился к вещательной сети в 2014 году после работы на MSNBC и CNN.