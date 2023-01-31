Президент Зимбабве Мнангагва заявил, что у них с Лукашенко выработалась «химия»
2023-01-31 23:17
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва рассказал, что с момента первой встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко между ними выработалась «химия».
Он сообщил, что с тех пор они дружат, а также разделяют общие взгляды на вещи и на развитие стран.
Мнангагва сказал, что между любыми странами не должно быть отношений, как у лошади с погонщиком.
По его словам, все должны быть в одной лодке и смотреть одинаково. Мнангагва подчеркнул, что Зимбабве может дружить со всеми странами.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
Храмова Оксана
Любовная сага о соведущих GMA3 Ти Джей Холмсе и Эми Робах подошла к завершению: неразлучная звездная пара покинет ABC News
Руководство телеканала сообщило, что “для всех будет лучше, если они уйдут” из ABC News после того, как служебный роман просочился в прессу и дал повод для массовых сплетен.Подробнее...
-