Президент Зимбабве Мнангагва заявил, что у них с Лукашенко выработалась «химия»

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва рассказал, что с момента первой встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко между ними выработалась «химия».

Он сообщил, что с тех пор они дружат, а также разделяют общие взгляды на вещи и на развитие стран.

Мнангагва сказал, что между любыми странами не должно быть отношений, как у лошади с погонщиком.

По его словам, все должны быть в одной лодке и смотреть одинаково. Мнангагва подчеркнул, что Зимбабве может дружить со всеми странами.