NYT: российская внешняя торговля сейчас находится на том же уровне, что и до спецоперации

Издание The New York Times пишет, что внешняя торговля России уже вернулась на тот уровень, на котором была до спецоперации.

Авторы материала уточняют, что экономика России оказалась более стойкой, чем рассчитывал Запад, поэтому санкции не дали ожидаемого эффекта.

Многим странам оказалось сложно разорвать торговые вязи с Россией. Менее 9% стран ЕС полностью прекратили отношения с российскими партнерами.

При этом Центробанку РФ удалось удержать курс рубля, а также обеспечить стабильность финансовых рынков.