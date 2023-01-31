Певица Ариана Гранде сделала как минимум 58 татуировок на теле, большинство с начала 2018 года

С тех пор, как Ариана Гранде впервые нанесла на свое тело постоянную метку в 2012 году в виде сердечка на пальце ноги в честь создания ее дебютного альбома "Yours Truly", портфолио татуировок поп-звезды значительно расширилось.

Ариана Гранде сделала как минимум 58 татуировок, о которых известно поклонникам, большинство с начала 2018 года.

По крайней мере, четыре были закрыты или изменены после того, как Гранде рассталась со своим бывшим женихом Питом Дэвидсоном.

29-летняя девушка теперь претендует на 58 известных татуировок - и она сделала их по крайней мере 40 из них с начала 2018 года.

Пять были полностью покрыты дополнительными чернилами, но остальные все еще видны, появляясь в различных обновлениях Instagram и музыкальных клипах.

Первая татуировка - контур сердца на пальце ноги.

Гранде вытатуировала контур сердца на пальце ноги в 2012 году во время записи дуэта с 8ky, который сделал такую же татуировку.

Два года спустя девушка нанесла на затылок фразу "mille tendresse".

"Mille tendresse" по-французски означает "тысяча нежностей". Фраза появляется в фильме "Завтрак у Тиффани" с Одри Хепберн в главной роли, который Гранде назвала своим "самым любимым фильмом всех времен".

У певицы есть слово "bellissima" в области грудной клетки.

Покойный дедушка Гранде часто называл ее "беллиссима". Это женское слово, означающее "красивый" на итальянском.

Одна из ее самых известных татуировок - полумесяц на шее.

Гранде сделала эту татуировку до того, как кто-либо узнал о ее третьем студийном альбоме, который изначально должен был называться "Moonlight".

Альбом, который теперь называется "Опасная женщина", до сих пор содержит трек с таким названием.

У одного из лучших друзей Гранде и бэк-танцоров, Брайана Николсона, есть такая же татуировка.

На среднем пальце правой руки у нее есть слово "медовый месяц".

Фанаты впервые заметили эту татуировку, когда Гранде была в "Туре медового месяца" в поддержку ее второго студийного альбома "My Everything".

У певицы есть песня под названием "Honeymoon Avenue" на ее первом альбоме.

На противоположной стороне того же пальца она написала фразу "куколка".

Говорят, что "Куколка" - это прозвище, данное Гранде ее бабушкой по материнской линии, которую она называет Нонной.

На ее безымянном пальце правой руки есть фраза на иврите.

В каббале значение еврейского имени אלד - "охраняющий и защищающий от дурного глаза и от зависти".

Через год после взрыва на одном из концертов Гранде в Манчестере, в результате которого погибли 22 фаната и десятки получили ранения, девушка сделала татуировку пчелы в качестве постоянной дани уважения городу.

Пчела - символ трудолюбивого наследия города, проистекающего из промышленной революции.

Люди по всему городу толпами выходили, чтобы сделать татуировки рабочих пчел после разрушительного теракта на Манчестер Арене.

В мае 2018 года, прежде чем они подтвердили свои отношения, фанаты заметили, что Гранде и Дэвидсон нанесли одинаковые тату в форме облака на средние пальцы левой руки.

Любимый покемон Гранде, Иви, был ее первой татуировкой 2019 года.

На левой руке у нее вытатуировано имя ее собаки, Тулуза.

Когда Гранде шла по красной дорожке на церемонии вручения премии Грэмми 2020 года, фанаты быстро заметили новую татуировку бабочки, сделанную тонкими черными чернилами на ее левой руке.

У певицы число 15 римскими цифрами на правом мизинце.

"XV" - это 15 римскими цифрами, что может означать дату ее свадьбы. Гранде связала себя узами брака с Далтоном Гомесом 15 мая 2021 года.