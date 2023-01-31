Global Times: Европа может пересмотреть поддержку Украины из-за экономического кризиса

Издание Global Times опубликовало статью Хэ Чжигао, который утверждает, что Европа может изменить подходы к помощи Украине из-за экономического кризиса.

По его словам, антироссийская политика привела к упадку европейской экономики и росту безработицы.

В странах Европы растет социальная напряженность, в европейских обществах начинают обостряться конфликты.

В таких условиях отношение европейцев к украинскому конфликту и степени вовлеченности в него может измениться.