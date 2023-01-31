Global Times: Европа может пересмотреть поддержку Украины из-за экономического кризиса
2023-01-31 23:45
Издание Global Times опубликовало статью Хэ Чжигао, который утверждает, что Европа может изменить подходы к помощи Украине из-за экономического кризиса.
По его словам, антироссийская политика привела к упадку европейской экономики и росту безработицы.
В странах Европы растет социальная напряженность, в европейских обществах начинают обостряться конфликты.
В таких условиях отношение европейцев к украинскому конфликту и степени вовлеченности в него может измениться.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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