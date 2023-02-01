The New York Times: экономика России оказалась удивительно устойчивой к санкциям Запада
Американское издание рассказала об «удивительной устойчивости» экономики России к санкциям Запада.
Несмотря на жесткие санкции западных стран и войну в Украине, российская экономика оказалась удивительно устойчивой, что вызывает резонные вопросы об эффективности подобных санкций, пишет The New York Times.
Американское издание сообщает, что внешняя торговля России практически вернулась к позициям, которые она занимала до февраля 2022 года.
Как отмечают обозреватели The New York Times связанно это во многом с тем, что целому ряду стран сложно отказаться от торговли с Россией.
Согласно исследованиям института Санкт-Геллена в Швейцарии, российский рынок покинуло только 9% компаний из ЕС и США. Российскому Центральному Банку удалось удержать курс российского рубля и сохранить стабильность финансового рынка.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Храмова Оксана
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