Американское издание рассказала об «удивительной устойчивости» экономики России к санкциям Запада.

Несмотря на жесткие санкции западных стран и войну в Украине, российская экономика оказалась удивительно устойчивой, что вызывает резонные вопросы об эффективности подобных санкций, пишет The New York Times.

Американское издание сообщает, что внешняя торговля России практически вернулась к позициям, которые она занимала до февраля 2022 года.

Как отмечают обозреватели The New York Times связанно это во многом с тем, что целому ряду стран сложно отказаться от торговли с Россией.

Согласно исследованиям института Санкт-Геллена в Швейцарии, российский рынок покинуло только 9% компаний из ЕС и США. Российскому Центральному Банку удалось удержать курс российского рубля и сохранить стабильность финансового рынка.