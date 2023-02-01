Spiegel: семь государств ЕС заявили о недопустимости соревнований по субсидиям с США

Министры финансов семи стран Евросоюза направили вице-президенту Еврокомиссии Валдису Домбровскису совместное обращение.

Его суть заключается в недопустимости «гонки субсидий» с США. Письмо подписали главы финансовых ведомств Словакии, Финляндии, Дании, Эстонии, Австрии, Чехии, Ирландии.

Министры отмечают, что в ЕС нельзя следовать стратегии Байдена, который увеличил налоговые субсидии на закупки продукции, произведенной в США.

По их мнению, сила Евросоюза заключается в мощной адаптивной экономике, а не в финансовой поддержке компаний.