Spiegel: семь государств ЕС заявили о недопустимости соревнований по субсидиям с США
Министры финансов семи стран Евросоюза направили вице-президенту Еврокомиссии Валдису Домбровскису совместное обращение.
Его суть заключается в недопустимости «гонки субсидий» с США. Письмо подписали главы финансовых ведомств Словакии, Финляндии, Дании, Эстонии, Австрии, Чехии, Ирландии.
Министры отмечают, что в ЕС нельзя следовать стратегии Байдена, который увеличил налоговые субсидии на закупки продукции, произведенной в США.
По их мнению, сила Евросоюза заключается в мощной адаптивной экономике, а не в финансовой поддержке компаний.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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