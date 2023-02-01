«Транснефть»: Польша по-прежнему покупает российскую нефть

Официальный представитель компании «Транснефть» Игорь Демин заявил, что в январе 2023 года Польша продолжала покупать российскую нефть.

Речь идет об энергоносителе, который поступает по магистральному трубопроводу «Дружба».

По данным «Транснефти», за январь в Польшу было поставлено 500 тыс. тонн нефти, график поставок полностью выполнен.

Демин также рассказал, что Германия в январе 2023 года отказалась принимать нефть из России.