FT: обороноспособность США может не выдержать нового конфликта
2023-02-01 01:09
Издание Financial Times пишет, что обороноспособность США может оказаться под угрозой, если случится еще один конфликт.
Авторы материала отмечают, что если Соединенным Штатам придется поставлять оружие еще кому-то, то возникнут проблемы с обеспечением союзников вооружением.
В качестве примера издание приводит потенциальный конфликт между Китаем и Тайванем.
Кроме того, в случае возникновения новой горячей точки США уже не смогут одновременно поставлять оружие Украине и обеспечивать себя.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
Храмова Оксана
Образ латиноамериканки, стереотип, который еще предстоит разрушить в США
Длинные волосы, пышное и сексуальное тело, чрезмерно фольклорное, скандальное поведение, которое часто вызывает смех из-за акцента в разговоре по-английски. Такой большинству американцев представляется латиноамериканская женщина.Подробнее...
-