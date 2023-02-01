FT: обороноспособность США может не выдержать нового конфликта

Издание Financial Times пишет, что обороноспособность США может оказаться под угрозой, если случится еще один конфликт.

Авторы материала отмечают, что если Соединенным Штатам придется поставлять оружие еще кому-то, то возникнут проблемы с обеспечением союзников вооружением.

В качестве примера издание приводит потенциальный конфликт между Китаем и Тайванем.

Кроме того, в случае возникновения новой горячей точки США уже не смогут одновременно поставлять оружие Украине и обеспечивать себя.