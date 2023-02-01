Инструктор пелотона Лиэнн Хейнсби рассказала, что последние шесть месяцев боролась с раком молочной железы

Известному инструктору пелотона Лиэнн Хейнсби поставили диагноз рак молочной железы в 35 лет после обнаружения опухоли. Она дала основные рекомендации по сохранению здоровья для женщин.

Лондонский инструктор по велоспорту поделилась, что обнаружила опухоль за два дня до похорон своей лучшей подруги и отправилась на обследование в то утро; однако врач сказал, что “все в порядке”.

Но эти слова вызвали сомнения, и женщина прошла несколько сканирований и назначений, прежде чем в августе 2022 года ей поставили диагноз рак молочной железы.

Историю Лиэнн Хейнсби опубликовал источник Fortune.com.

35-летняя Хейнсби рассказала о своем лечении, отметив, что на данный момент она прошла 12 недель химиотерапии, а также операцию.

Далее, по ее словам, ей удалят порт-а-катетер хирургическим путем, после чего последует двухнедельная лучевая терапия.

“Никто не хочет, чтобы его усадили в комнате и сказали, что у него рак, и все же я всегда чувствовала себя одной из счастливчиков. Я одна из счастливчиков. Повезло, что мне поставили диагноз на ранней стадии, повезло, что я быстро продвигаюсь по лечению, повезло знать, ЧТО СО мной ВСЕ БУДЕТ В порядке ”

Профилактическая помощь имеет решающее значение, когда дело доходит до выявления таких заболеваний, как рак молочной железы.

По данным Американского колледжа радиологии, маммография снизила смертность от рака молочной железы на 40% с 1990 года.

Доктор Тома Омофойе, радиолог молочной железы и доцент кафедры визуализации молочной железы в онкологическом центре Доктора медицинских наук Андерсона Университета Техаса в Хьюстоне:

“Рак молочной железы, который обнаруживается при маммографии до того, как его можно почувствовать, обычно является заболеванием, которое гораздо легче поддается лечению. Это на более низкой стадии, требует менее интенсивного курса лечения или гораздо более короткого курса лечения, который, возможно, не требует всего спектра операций, облучения и химиотерапии ”

Национальная комплексная сеть по борьбе с раком рекомендует, чтобы люди со средним риском развития рака молочной железы ежегодно проходили маммографию, начиная с 40 лет.

Но если у вас есть ряд факторов риска, включая семейный анамнез, предыдущие биопсии молочной железы, атипичные клетки и / или плотную ткань молочной железы, вам, возможно, потребуется сделать маммографию раньше.

Эксперты советуют женщинам начинать разговаривать со своим врачом в возрасте двадцати лет, чтобы оценить свой личный риск развития рака молочной железы.

Также рекомендуется проводить ежемесячные самообследования груди, чтобы определить, что является нормальным для вашей груди, и отслеживать любые изменения, о которых должен знать ваш врач.