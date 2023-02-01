Глава Росаивации Адександр Нерадько заявил, что санкции Запада были направлены на уничтожение авиации в России.

Он уточнил, что речь идет о запрете на поставки самолетов и запчастей к ним. При этом он подчеркнул, что санкции оказались неэффективными.

По словам Нерадько, у Запада не получилось уничтожить российскую авиацию, поскольку в России были своевременно приняты правильные решения.

Глава Росавиаации также признал, что полностью прекратить международное сотрудничество невозможно.