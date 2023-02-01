Нерадько: У Запада не получилось уничтожить российскую авиацию
Глава Росаивации Адександр Нерадько заявил, что санкции Запада были направлены на уничтожение авиации в России.
Он уточнил, что речь идет о запрете на поставки самолетов и запчастей к ним. При этом он подчеркнул, что санкции оказались неэффективными.
По словам Нерадько, у Запада не получилось уничтожить российскую авиацию, поскольку в России были своевременно приняты правильные решения.
Глава Росавиаации также признал, что полностью прекратить международное сотрудничество невозможно.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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