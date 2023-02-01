Польша собирается запустить 76 малых ядерных реакторов к 2038 году

Глава нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниэль Обайтек заявил, что к 2038 году Польша планирует запустить 76 малых ядерных реакторов.

Первый такой реактор должен появиться в 2028 году. Всего модульные реакторы будут установлены в 26 местах.

По словам Обайтека, это станет крупнейшей энергетической инвестицией не только в Польше, но и во всей Европе.

Ранее в компании «Транснефть» сообщили, что в январе 2023 года Польша продолжила покупать российскую нефть.