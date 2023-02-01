Польша собирается запустить 76 малых ядерных реакторов к 2038 году
2023-02-01 01:55
Глава нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниэль Обайтек заявил, что к 2038 году Польша планирует запустить 76 малых ядерных реакторов.
Первый такой реактор должен появиться в 2028 году. Всего модульные реакторы будут установлены в 26 местах.
По словам Обайтека, это станет крупнейшей энергетической инвестицией не только в Польше, но и во всей Европе.
Ранее в компании «Транснефть» сообщили, что в январе 2023 года Польша продолжила покупать российскую нефть.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
Храмова Оксана
Образ латиноамериканки, стереотип, который еще предстоит разрушить в США
Длинные волосы, пышное и сексуальное тело, чрезмерно фольклорное, скандальное поведение, которое часто вызывает смех из-за акцента в разговоре по-английски. Такой большинству американцев представляется латиноамериканская женщина.Подробнее...
-