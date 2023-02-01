NYT: из-за спецоперации украинским проституткам приходится работать за 6 долларов в час
2023-02-01 02:13
Издание The New York Times сообщает, что украинские проститутки жалуются на существенное падение заработка после начала спецоперации.
По данным издания, им пришлось снизить тарифы, и сейчас они работают в среднем за 6 долларов в час.
Девушки говорят, что до спецоперации зарабатывали вдвое больше. К тому же резко сократилось количество клиентов, поскольку у людей просто нет денег.
В материале сообщается, что сейчас на Украине насчитывается порядка 50 тыс. работниц секс-индустрии.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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