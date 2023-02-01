NYT: из-за спецоперации украинским проституткам приходится работать за 6 долларов в час

Издание The New York Times сообщает, что украинские проститутки жалуются на существенное падение заработка после начала спецоперации.

По данным издания, им пришлось снизить тарифы, и сейчас они работают в среднем за 6 долларов в час.

Девушки говорят, что до спецоперации зарабатывали вдвое больше. К тому же резко сократилось количество клиентов, поскольку у людей просто нет денег.

В материале сообщается, что сейчас на Украине насчитывается порядка 50 тыс. работниц секс-индустрии.