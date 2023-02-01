По сообщениям норвежской прессы, принцесса Марта Луиза отложила свадьбу с Дюреком Верреттом

Причиной, по которой принцесса была вынуждена отложить долгожданную связь, является обострение заболевания почек, которым Марта Луиза страдает уже около 30 лет.

Сестра наследника скандинавского престола обручилась с Дюреком Верретом в июне прошлого года после трех лет ухаживаний.

Со своей стороны, норвежские короли Харальд и Соня послали свои самые искренние поздравления новобрачным в официальном заявлении, в котором "пожелали им всего наилучшего" на этом новом этапе, который они собирались начать.

С ноября прошлого года Марта Луиза Норвежская не выполняет официальных обязанностей в Королевском доме после того, как сама ушла в отставку. Она продолжает сохранять титул принцессы по прямому желанию монарха.

Когда Дюрек Веррет женится на принцессе, он станет частью королевской семьи, но, как гласит традиция, он не будет иметь никакого титула и не будет представителем монархии.