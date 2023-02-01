Арестович: российские военные продвигаются в районе Артемовска
2023-02-01 02:18
Бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович рассказал, что российские военные продвигаются в районе Артемовска (Бахмута).
По его словам, они движутся в сторону трассы от Клещеевки, а их конечная цель – взять в окружение Северск.
Арестович отметил, что российские военные начали свое наступление от Соледара на север.
При этом он уточнил, что на севере сложнее брать населенные пункты в окружение из-за превышающих высот.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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