Арестович: российские военные продвигаются в районе Артемовска

Бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович рассказал, что российские военные продвигаются в районе Артемовска (Бахмута).

По его словам, они движутся в сторону трассы от Клещеевки, а их конечная цель – взять в окружение Северск.

Арестович отметил, что российские военные начали свое наступление от Соледара на север.

При этом он уточнил, что на севере сложнее брать населенные пункты в окружение из-за превышающих высот.