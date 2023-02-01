США предложили России конструктивный диалог по договору о ядерных вооружениях

Государственный департамент США предложил России конструктивный диалог по ядерному сдерживанию.

США допускает российских инспекторов к проверке исполнения договоренностей о сокращении наступательных вооружений (договор СНВ-3), в свою очередь Москва в одностороннем порядке приостановила сотрудничество, говорится в ежегодном отчете Государственного департамента США.

Представитель внешнеполитического ведомства, комментируя отчет, заявил, что США приглашают России вернуться к исполнению договора.

"Нет ничего, чтобы мешало России направить инспекторов и провести проверку на ядерных объектах США", - говорится в публикации.

Кроме того, Госдеп обвинил Россию в том, что она отклоняет просьбы США о начале новых переговоров о взаимных сокращениях ядерных вооружений.