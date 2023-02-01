ISNA: в Иране выяснили, чьи беспилотники атаковали Исфахан

Агентство ISNA со ссылкой на источники, близкие к Высшему совету национальной безопасности Ирана сообщает, что производитель беспилотников, которые атаковали Исфахан, установлен.

Для этого была проведена тщательная техническая экспертиза одного беспилотника, участвовавшего в атаке.

Благодаря исследованию его двигателя, систем питания и навигации, сравнению с образцами, удалось установить происхождение аппарата.

При этом в Иране не озвучили ни страну, ни компанию, где были созданы беспилотники.