ISNA: в Иране выяснили, чьи беспилотники атаковали Исфахан
2023-02-01 02:48
Агентство ISNA со ссылкой на источники, близкие к Высшему совету национальной безопасности Ирана сообщает, что производитель беспилотников, которые атаковали Исфахан, установлен.
Для этого была проведена тщательная техническая экспертиза одного беспилотника, участвовавшего в атаке.
Благодаря исследованию его двигателя, систем питания и навигации, сравнению с образцами, удалось установить происхождение аппарата.
При этом в Иране не озвучили ни страну, ни компанию, где были созданы беспилотники.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
Храмова Оксана
Образ латиноамериканки, стереотип, который еще предстоит разрушить в США
Длинные волосы, пышное и сексуальное тело, чрезмерно фольклорное, скандальное поведение, которое часто вызывает смех из-за акцента в разговоре по-английски. Такой большинству американцев представляется латиноамериканская женщина.Подробнее...
-