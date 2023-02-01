Fox News: к взрывам на «Северных потоках» причастна администрация Байдена
2023-02-01 02:54
Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что к взрывам на газопроводах «Северный поток» причастная администрация Байдена.
По его словам, на это указывает очевидная радость заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд после инцидента.
Карлсон отмечает, что те, кто не знал о виновных в данном инциденте, были расстроены поле взрывов, а не радовались им.
Ранее экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард говорил о том, что США явно имели отношение к взрывам на «Северных потоках».
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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