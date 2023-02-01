Fox News: к взрывам на «Северных потоках» причастна администрация Байдена

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что к взрывам на газопроводах «Северный поток» причастная администрация Байдена.

По его словам, на это указывает очевидная радость заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд после инцидента.

Карлсон отмечает, что те, кто не знал о виновных в данном инциденте, были расстроены поле взрывов, а не радовались им.

Ранее экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард говорил о том, что США явно имели отношение к взрывам на «Северных потоках».