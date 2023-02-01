Рогов: в Запорожской области строят новую линию оборону из-за продвижения российской армии

2023-02-01 03:01

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что в регионе строят новую линию обороны.

Он пояснил, что российские военные активно продвигаются на этом направлении, поэтому перемещают линию обороны вперед.

По словам Рогова, российской армии удалось закрепить достигнутые успехи и занять новые рубежи.

Ранее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил о продвижении российских войск под Артемовском.

Опубликовано: Светлана Репина









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