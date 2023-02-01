Рогов: в Запорожской области строят новую линию оборону из-за продвижения российской армии
2023-02-01 03:01
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что в регионе строят новую линию обороны.
Он пояснил, что российские военные активно продвигаются на этом направлении, поэтому перемещают линию обороны вперед.
По словам Рогова, российской армии удалось закрепить достигнутые успехи и занять новые рубежи.
Ранее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил о продвижении российских войск под Артемовском.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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