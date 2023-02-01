Образ латиноамериканки, стереотип, который еще предстоит разрушить в США

Длинные волосы, пышное и сексуальное тело, чрезмерно фольклорное, скандальное поведение, которое часто вызывает смех из-за акцента в разговоре по-английски. Такой большинству американцев представляется латиноамериканская женщина.

Аглая Берлутти, поп-писательница, активистка и специалист по вопросам женской идентичности, объясняет, что стереотипы - это то, что можно продать.

"Соединенные Штаты коммерциализировали свою киноиндустрию на корпоративном уровне.Из всех сфер промышленности ведется работа над созданием материала, который был бы очень расходным, успешным и приносящим прибыль, ориентированным на целевую аудиторию, которая долгое время состояла из белых, среднего класса, протестантов"

У женщин, как утверждает писательница, закрепился стереотип латиноамериканки как сексуально доступной, экзотичной и загадочной женщины, абсолютно противоположный американской женщине, поэтому она поражает воображение. И это сильно повлияло на воображение поп-культуры.

Длинные волосы, пышное и сексуальное тело, но и чрезмерно фольклорное, скандальное поведение, которое часто вызывает смех из-за акцента в разговоре по-английски.

Такой, по мнению Берлутти, предстала латиноамериканка в исполнении актрисы Софии Вергары.

Как считает писательница, интересным примером гомогенизации латинства в свое время была Кармен Миранда:

“Она сама по себе была зрелищем и олицетворяла еще один из стереотипов латиноамериканской женщины: быть очень веселой, счастливой и беззаботной"

В 90-е годы появляются такие фигуры, как Дженнифер Лопес, которая, сохраняя сексуальный и ненасытный образ, ожидаемый от латиноамериканки, является воплощением талантливой, умной, успешной женщины.

Аглая Берлутти:

“Она актриса, певица, она предприниматель, она первая женщина, снявшаяся в фильме, который стоит на первом месте по кассовым сборам, и первая женщина. На той же неделе альбом номер один по продажам; первая латиноамериканская актриса, заработавшая миллион долларов, сегодня она является брендом, воплощающим в жизнь все желания и чаяния латиноамериканцев, ее образ успеха и расширения прав и возможностей латиноамериканских женщин является эталоном"

Алехандро Селедон Мендоса, журналист о стереотипе латиноамериканца:

“Нас считают невежественными, бедными людьми, неспособными правильно говорить по-английски, а также сексуализируют"

Вместе с тем, по утверждению журналиста, латиноамериканцы составляют 18% населения США, латиноамериканские предприятия продолжают постоянно расти и их больше, чем азиатских, в гастрономии, музыке и спорте вклад латиноамериканцев в развитие латиноамериканского предпринимательства растет.