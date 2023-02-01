Transparency: Россия заняла 137 место в мире по индексу восприятия коррупции
Transparency International поставил Россию на 137 место по индексу восприятия коррупции.
В 2022 году Россия переместилась на 137 место в мире из 180 государств по индексу восприятия коррупции, сообщили в организации Transparency International.
По результатам исследования показателей на этой же строчке также оказались Парагвай и Мали.
На первое место вышла Дания, набрав 90 баллов. Лидировавшие в 2021 году Финляндия и Новая Зеландия разделили второе место.
Среди стран бывшего СССР выше всех находится Эстония (14 место). Беларусь и Молдова разделили 91 место.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Храмова Оксана
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