Euraktiv: 3 февраля Украине откажут в праве ускоренного вступления в ЕС

На саммите 3 февраля Киеву откажут в праве на ускоренное вступление в Европейский союз.

На европейском саммите, где планируется рассмотреть заявку Украины на ускоренное вступление в Евросоюз, Киеву откажут, так как мнения на этот счет расходятся, сообщает Euraktiv со ссылкой на высокопоставленных дипломатов.

В тоже время, делегаты встречи отметят положительную динамику Украины в реформах, необходимых для вступления в организацию.

Также отмечается, что на встрече планируется подтвердить, что "будущее Украины и ее народа находятся в рамках Европейского союза".