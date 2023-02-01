Euraktiv: 3 февраля Украине откажут в праве ускоренного вступления в ЕС
На саммите 3 февраля Киеву откажут в праве на ускоренное вступление в Европейский союз.
На европейском саммите, где планируется рассмотреть заявку Украины на ускоренное вступление в Евросоюз, Киеву откажут, так как мнения на этот счет расходятся, сообщает Euraktiv со ссылкой на высокопоставленных дипломатов.
В тоже время, делегаты встречи отметят положительную динамику Украины в реформах, необходимых для вступления в организацию.
Также отмечается, что на встрече планируется подтвердить, что "будущее Украины и ее народа находятся в рамках Европейского союза".
Опубликовано: Максим Алексеев
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Храмова Оксана
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