Дуда посоветовал Зеленскому принять капитуляцию России в Перяеславе

Президент Польши посоветовал украинскому лидеру принять капитуляцию России в Переяславе.

Президент Польши Анджей Дуда посоветовал лидеру Украины Владимиру Зеленскому подписать капитуляцию России в Переяславле, сообщает портал WPROST.pl.

"Я ему сказал. Владимир, вспоминая нашу историю, как разошлись наши пути, умоляю, когда вы победите Россию, ведите их в Переяславль. Они должны подписать договор именно там, перечеркнув тем самым годы российского, а затем советского влияния в Украине", сказал президент Польши в ходе своего визита в Латвию.

В городе Переяславе в 1654 году гетман Богдан Хмельницкий поклялся в том, что "неотступно быть им с землей и городами под большой рукой царя московского".

Именно Переяславская рада считалась в Российской империи и СССР событием, положившим начало воссоединения Украины с Россией.