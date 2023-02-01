Вашингтон обвиняет Россию в несоблюдении последнего обязывающего ее ядерного договора

Соединенные Штаты заявили во вторник, что Россия не соблюдает новый договор о СНВ, последнее связывающее страны соглашение о ядерном разоружении.

Американская дипломатия критиковала Москву за приостановку инспекций и отмену переговоров, запланированных в рамках этого договора.

«Россия не выполняет свои обязательства по ДСНВ по содействию инспекционной деятельности на своей территории», — заявил представитель Госдепартамента.

В прошлом году Москва объявила о переносе запланированной на конец ноября встречи россиян и американцев по инспекциям в рамках договора, обвинив Вашингтон во «враждебности и токсичности».