Арестович оценил вероятность получения Украиной самолетов F-16

Бывший советник Офиса президента Украины оценил вероятность получения Украиной самолетов F-16.

Несмотря на официальный отказ Администрации США от поставок Киеву истребителей F-16, Украина получит эти самолеты, заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Такое уже было сначала со Stinger, потом HIMARS, БМП, танков. Рано или поздно нет, превращается в да", - сказал он.

30 января американский президент Джо Байден отказался поставлять в Украину истребители F-16. В свою очередь, Алексей Арестович подчеркнул, что такие самолеты есть не только у США.