Арестович оценил вероятность получения Украиной самолетов F-16
Бывший советник Офиса президента Украины оценил вероятность получения Украиной самолетов F-16.
Несмотря на официальный отказ Администрации США от поставок Киеву истребителей F-16, Украина получит эти самолеты, заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.
"Такое уже было сначала со Stinger, потом HIMARS, БМП, танков. Рано или поздно нет, превращается в да", - сказал он.
30 января американский президент Джо Байден отказался поставлять в Украину истребители F-16. В свою очередь, Алексей Арестович подчеркнул, что такие самолеты есть не только у США.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Храмова Оксана
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