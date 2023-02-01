США обвинили Россию в нарушении договора о контроле над ядерными вооружениями

Во вторник, 31 января США обвинили Россию в невыполнении своих обязательств по новому договору о контроле над ядерными вооружениями за отказ допустить инспекцию к своему ядерному арсеналу, сообщает Reuters.

При этом в Госдепартаменте заявили, что у России есть четкий путь вернуться к соблюдению договора, если она согласится на инспекции.

"Отказ России разрешить инспекционную деятельность мешает Соединенным Штатам осуществлять свои важные права по договору и ставит под угрозу возможность контроля над ядерными вооружениями между США и Россией", — говорится в заявлении министерства, которое цитирует Reuters.

При этом было заявлено, что у России есть четкий путь вернуться к соблюдению положений договора, если только она согласится на инспектирование. По данным Wall Street Journal», аналогичные выводы были включены в отчет министерства Конгрессу.

Последняя встреча двух сторон по поводу инспекций в рамках "Нового СНВ" состоялась в 2021 году в Женеве. Следующий планировался на ноябрь 2022 года в Каире, но Россия его неожиданно отменила .

Проверки изначально были приостановлены в марте 2020 года из-за пандемии, но в августе Россия отказалась их возобновлять. В результате Госдепартамент заявляет, что не может подтвердить, что Москва сохранила количество ядерных боеголовок большой дальности ниже требуемых 1550 единиц.

Как сообщает Wall Street Journal, на прошлой неделе замглавы МИД России Сергей Рябков заявил в интервью "Коммерсанту", что Москве будет сложно ответить на требования США, пока Вашингтон не изменит свою "крайне враждебную линию в отношении России".

"Новый СНВ", который устанавливает двусторонний лимит на ядерное оружие большой дальности, является единственным договором между США и Россией о контроле над вооружениями, остающимся в силе. Срок действия соглашения истекает в 2026 году, а переговоры по следующему договору зашли в тупик.