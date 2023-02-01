«Челси» потратит на аргентинца Энцо Фернандеса рекордные 121 млн евро
Лондонский клуб заручился услугами 22-летнего аргентинского полузащитника по контракту до 2031 года.
Владельцы «Челси» решили перебрать состав клуба и не жалеют инвестиций.
После Михаила Мудрика, Бенуа Бадьяшиле, Нони Мадуэке, Мало Густо, Андрея Сантоса, Давида Датро Фофана и Жоао Феликса на которых ушло более 200 млн евро без учета бонусов, «синие» завершают зиму вербовкой Энцо Фернандеса.
На этот шаг они потратили более 120 миллионов евро. Это один из 10 крупнейших трансферов в истории мирового футбола и рекордная сделка в Премьер-лиге.
Опубликовано: Тарас Медведев
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