Актеру Алеку Болдуину официально предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве

Американскому актеру грозит до пяти лет тюрьмы, если его признают виновным в халатности при отягчающих обстоятельствах в результате инцидента на съемочной площадке, унесшего жизнь оператора Галины Хатчинс.

По словам окружного прокурора округа Санта-Фе, в Нью-Мексико, Мэри Кармак-Олтвис, оружейнику Ханне Гутьеррес-Рид, которая держала заряженное оружие в руках, предъявлено такое же обвинение.

«Никто не может быть выше закона, и справедливость восторжествует», — заявила она.

Если Алек Болдуин и Ханна Гутьеррес-Рид будут признаны виновными в непредумышленном убийстве, им грозит до 18 месяцев тюрьмы.