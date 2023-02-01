Актеру Алеку Болдуину официально предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве
2023-02-01 08:21
Американскому актеру грозит до пяти лет тюрьмы, если его признают виновным в халатности при отягчающих обстоятельствах в результате инцидента на съемочной площадке, унесшего жизнь оператора Галины Хатчинс.
По словам окружного прокурора округа Санта-Фе, в Нью-Мексико, Мэри Кармак-Олтвис, оружейнику Ханне Гутьеррес-Рид, которая держала заряженное оружие в руках, предъявлено такое же обвинение.
«Никто не может быть выше закона, и справедливость восторжествует», — заявила она.
Если Алек Болдуин и Ханна Гутьеррес-Рид будут признаны виновными в непредумышленном убийстве, им грозит до 18 месяцев тюрьмы.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Наталья
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