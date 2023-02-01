Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли будет баллотироваться против Трампа

The Post and Courier сообщила, что Никки Хейли официально объявит о баллотировке 15 февраля в Чарльстоне. Директор по коммуникациям Хейли сообщил Insider во вторник вечером подтвердил информацию Post and Courier.

Хейли, объявившая о своей кандидатуре 15 февраля, скорее всего, станет второй республиканкой, присоединившейся к списку кандидатов Республиканской партии 2024 года.

Она будет баллотироваться против своего бывшего босса, экс-президента Дональда Трампа, при котором она работала послом в Организации Объединенных Наций.

Неясно, на каком уровне сейчас находятся отношения Хейли с Трампом.

Согласно книге, написанной Сьюзан Глассер из New Yorker и Питером Бейкером из New York Times, Трамп высмеял внешность Хейли и сказал, что не выбрал бы ее в качестве своей напарницы, потому что у нее "проблемы с цветом лица".

В октябре Трамп также предупредил Хейли, своего бывшего вице-президента Майка Пенса и бывшего госсекретаря Майка Помпео, что баллотироваться против него будет «нелояльно».

В январе Трамп также назвал губернатора Флориды Рона ДеСантиса, который может стать еще одним из его потенциальных соперников в 2024 году, «крайне нелояльным» за то, что он даже рассматривал возможность баллотироваться против него в 2024 году.