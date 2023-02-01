Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли будет баллотироваться против Трампа
The Post and Courier сообщила, что Никки Хейли официально объявит о баллотировке 15 февраля в Чарльстоне. Директор по коммуникациям Хейли сообщил Insider во вторник вечером подтвердил информацию Post and Courier.
Хейли, объявившая о своей кандидатуре 15 февраля, скорее всего, станет второй республиканкой, присоединившейся к списку кандидатов Республиканской партии 2024 года.
Она будет баллотироваться против своего бывшего босса, экс-президента Дональда Трампа, при котором она работала послом в Организации Объединенных Наций.
Неясно, на каком уровне сейчас находятся отношения Хейли с Трампом.
Согласно книге, написанной Сьюзан Глассер из New Yorker и Питером Бейкером из New York Times, Трамп высмеял внешность Хейли и сказал, что не выбрал бы ее в качестве своей напарницы, потому что у нее "проблемы с цветом лица".
В октябре Трамп также предупредил Хейли, своего бывшего вице-президента Майка Пенса и бывшего госсекретаря Майка Помпео, что баллотироваться против него будет «нелояльно».
В январе Трамп также назвал губернатора Флориды Рона ДеСантиса, который может стать еще одним из его потенциальных соперников в 2024 году, «крайне нелояльным» за то, что он даже рассматривал возможность баллотироваться против него в 2024 году.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Наталья
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