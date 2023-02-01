Роман Абрамович передаст Украине $2,8 млрд вырученных от продажи «Челси»
The Telegraph сообщает, что бизнесмен намерен передать Украине 2,3 млрд фунтов из средств, вырученных от продажи своего бывшего футбольного клуба «Челси».
Абрамович с самого начала торгов за клуб заявил, что все средства будут направлены на оказание помощи пострадавшим на Украине.
Несмотря на это ему пришлось получать разрешение в правительства Сунака на то, чтобы перевести деньги в фонд, который будет управлять этими средствами.
Фонд помощи Украине, возглавит экс-председатель британского отделения детского фонда ООН UNICEF Майк Пенроуз.
Пока проходят согласования об управлении средствами бизнесмена, вложенными на эти цели.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Наталья
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