Роман Абрамович передаст Украине $2,8 млрд вырученных от продажи «Челси»

The Telegraph сообщает, что бизнесмен намерен передать Украине 2,3 млрд фунтов из средств, вырученных от продажи своего бывшего футбольного клуба «Челси».

Абрамович с самого начала торгов за клуб заявил, что все средства будут направлены на оказание помощи пострадавшим на Украине.

Несмотря на это ему пришлось получать разрешение в правительства Сунака на то, чтобы перевести деньги в фонд, который будет управлять этими средствами.



Фонд помощи Украине, возглавит экс-председатель британского отделения детского фонда ООН UNICEF Майк Пенроуз.

Пока проходят согласования об управлении средствами бизнесмена, вложенными на эти цели.

