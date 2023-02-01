По словам прокуроров, Алек Болдуин прошел «минимальную» подготовку по стрельбе из огнестрельного оружия, что привело к смерти Галины Хатчинс

Обвинители утверждают, что Алек Болдуин пропустил обязательный тренинг по безопасности при стрельбе из огнестрельного оружия для "Rust" и разговаривал по телефону со своей семьей во время тренировки на съемочной площадке

Согласно судебным документам, во вторник Болдуину и оружейнице фильма Ханне Гутьеррес-Рид были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве в связи со случайной стрельбой в оператора Галину Хатчинс в октябре 2021 года на съемочной площадке фильма "Ржавчина" в Санта-Фе, штат Нью-Мексико.

В документах утверждается, что Гутьеррес-Рид запланировала частную часовую сессию с Болдуином на съемочной площадке, но сеанс длился всего 30 минут, потому что, как сказала прокурорам Гутьеррес-Рид:

"Болдуин отвлекся и разговаривал по мобильному телефону со своей семьей во время тренировки"

Позже она сказала следователям, что обучение Болдуина огнестрельному оружию было необходимо и могло предотвратить смертельную стрельбу.

Также Алек Болдуин пропустил обязательный тренинг по безопасности огнестрельного оружия перед началом съемок "Ржавчины", утверждают прокуроры в судебных документах, поданных во вторник.