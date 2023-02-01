В Торонто 52-летний сантехник бросил семью, чтобы стать маленькой девочкой и был усыновлен

Канадский сантехник решил уйти из семьи, он захотел стать ребенком и был усыновлен приемными родителями.

В ТикТок рассказали невероятную историю о канадском сантехнике. 52-летний канадец, проживающий в Торонто, неожиданно решил превратиться в 6-летнюю малышку.

Сантехник ушел из семьи, чтобы жить с приемными родителями. Мужчина вдруг стал ощущать себя маленькой девочкой и оставил свою жену, с которой они вместе воспитывали 7 детей.

Теперь он живет со взрослой парой, которая согласилась стать приемной семьей для такой странной великовозрастной "девочки".

Мужчину, возомнившего себя маленьким ребенком, официально удочерили.

История собрала множество лайков и комментариев. Приводим некоторые из них:

"Всё бросаю иду оформлять пенсию я себя так ощущаю"

"Мне 64,может кто нибудь удочерит меня??"

"нормально от алиментов откосил"

"когда наплодил детей,и не хочешь из содержать"

"блиин.. Видите какая опасная работа,сантехник"

"это не новость, это лайфхак"

Ролик был опубликован день назад пользователем ТикТок под ником Newschannelone.