Китай и страны Азии отмечают Новый год, в чем его особенность

Он основан на лунных циклах, поэтому дата каждый год немного меняется и длится несколько дней. Каждый год представлен одним из 12 зодиакальных животных.

Год кролика "официально" настал. Лунный Новый год - это время для семьи, еды и единения, и в этом году его празднование началось 22 января 2023 года.

"Это самый большой праздник во многих азиатских странах, и мне нравятся традиции, связанные с 15-дневным празднованием, - говорит Кристи Ханг, телеведущая, журналистка и эксперт по китайской кухне и культуре.- Это прекрасное время для саморефлексии и правильного начала нового года".

В культурном плане Лунный Новый год - это праздник, отмечаемый во всем мире, главным образом в Восточной Азии, и он "достигает кульминации в фестивалях, семейных торжествах и религиозных церемониях".

Лунный Новый год основан на лунных циклах, поэтому дата каждый год немного меняется и длится несколько дней. Каждый год в лунном календаре также представлен одним из 12 зодиакальных животных, соответствующих пяти стихиям.

Новолуние указывает на новый, чистый лист — как в прямом, так и в переносном смысле. По словам основательницы лос-анджелесского бренда Soolip Ванды Вен, тщательная уборка дома всегда является первым шагом в подготовке своего дома и самого себя к новому циклу.

Лунный Новый год также обычно называют весенним праздником: он начинается с первого новолуния по лунному календарю и заканчивается в полнолуние. Вэн отмечает, что государственный праздник в Китае длится семь дней, но официальные торжества длятся 16 дней.

При этом школы и предприятия могут быть закрыты более месяца. "Этот новый год, являющийся Годом Кролика (Черной воды), особенно благоприятен, поскольку в фольклоре кролик отвечает за подметание луны и поддержание ее чистоты.Новый год является прекрасной возможностью для освобождения себя от прошлого психического багажа и создания новых начинаний", - говорит Ванда.

Лунный Новый год насчитывает тысячи лет и уходит корнями в Китае как сельскохозяйственный праздник, на котором оценивают урожай, поклоняются богам и просят удачи в будущем.

"Начиная с 1940-х годов правительство запретило празднование традиционного китайского Нового года, но к тому времени, когда я была ребенком в Китае, он был восстановлен как праздник", - говорит Ханг.

По ее словам, в 90-х годах Китай ввел недельные каникулы во время праздника, дающий людям возможность отправиться домой и отпраздновать новый год.

Вся история Лунного Нового года немного сложнее. Современный Китай, как и Запад, использует григорианский календарь с 1912 года. Однако праздники подпадают под гораздо более старый лунно-солнечный календарь.

Некоторые записи свидетельствуют о том, что это лунное празднование было официально оформлено в Китае сорок веков назад.

Четвертый в 12-летнем цикле китайских знаков зодиака Год Кролика символизирует долголетие, мир и процветание в китайской культуре.

Кролик ассоциируется с “Земной ветвью” в китайском зодиаке, и с точки зрения инь и ян, Кролик - это Инь. "Кролик - это знак удачи, - говорит Ханг.- Те, кто родился в Год Кролика, почитаются как один из самых удачливых знаков китайского Зодиака, так что, надеюсь, это будет счастливый год для всех нас!"