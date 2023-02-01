Калифорнийского врача обвинили в том, что он целенаправленно сбросил свою Теслу со скалы со своей семьей, бывшей внутри

Жена доктора, обвиняемого в том, что он сбросил свою Теслу со скалы со своей семьей внутри, крикнула спасателям: "Он намеренно перегнал машину через край", утверждает окружной прокурор.

В понедельник Дармешу Пателю было официально предъявлено обвинение по трем пунктам обвинения в покушении на убийство.

Его обвиняют в том, что он намеренно сбросил Теслу с печально известной 250-футовой скалы в Северной Калифорнии со своей женой и двумя маленькими детьми внутри 2 января.

Женщина крикнула спасавшим ее медикам, что муж "намеренно перевернул машину", - сказал окружной прокурор.

Подозреваемый, рентгенолог из Медицинского центра Святого Креста Провиденса в Лос-Анджелесе, и пассажиры чудом выжили и были спасены с помощью вертолета после того, как транспортное средство упало со скалы, известной как Дьявольская горка.

Прокурор Вагстаффе рассказал Insider: видеозапись инцидента с камер наблюдения показала, что Тесла выходит из туннеля, поднимается на холм и "делает резкий поворот направо и исчезает, поднимаясь на скалу".

Окружная прокуратура еще не разговаривала с женой подозреваемого, которая остается госпитализированной.

Двое детей супружеской пары, 7-летняя девочка и 4-летний мальчик, были выписаны из больницы и находятся на попечении члена семьи.