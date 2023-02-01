Супермодель Стефани Сеймур рассказала, как живет после потери любимого сына Гарри Бранта

В первом интервью после его ухода звезда раскрыла тайну ухода одного из своих сыновей и призналась, что силы ей дают наряды, сделанные из его одежды.

Стефани Сеймур после двухлетней годовщины со смерти своего сына Гарри Бранта нашла в себе силы рассказать о нем. Молодому человеку было 24 года, когда он умер из-за случайной передозировки.

54-летняя супермодель призналась, какой была жизнь для ее семьи, как трудно далось исцеление.

"Если я думаю, что Гарри что-то понравилось бы, я делаю это, и это действительно помогает мне справиться с моим горем", - сказала она.

Это включает в себя также обновление некоторых из любимых предметов одежды Гарри. Сеймур помнит, как ее сын-модель стилизовал ее наряды еще в начальной школе.

На одной из черно-белых фотографий Сеймур одета в любимый костюм Гарри от Saint Laurent от Хеди Слиман. На снимке она моделирует брюки и прижимает куртку к груди, в то время как на ее обнаженной спине, повернутой к камере, краской написано имя ее сына.

"Это костюм, который я продолжаю хранить в своей гардеробной. Я делаю там свой макияж. Я живу в этой комнате, - поделилась она. - Однажды вечером я посмотрела на этот костюм и сказала: "Я собираюсь его надеть". Он мне подошел".

"Все еще так приятно надевать его одежду", - добавила Сеймур, признавшись, что хочет продолжать фотографировать одежду Гарри, потому что "ему бы это понравилось". Кроме того, по ее словам, есть "целая толпа женщин, которые хотели бы носить его одежду и фотографироваться."

Еще одним якорем в исцелении семьи стали внуки Сеймур и ее мужа-бизнесмена Питера Бранта.

Икона моды Наоми Кэмпбелл, которая является крестной матерью троих детей Сеймура и Бранта — Гарри, Питера—младшего и Лили - также поделилась со СМИ словами о смерти своего крестника.

"Я помню, когда ему было 12, я водила его на собрания, и взрослые не могли поверить в его ум и зрелость. Все могли видеть, каким он был особенным", - сказала она.

В заявлении, опубликованном PEOPLE в январе 2021 года, Сеймур и ее муж сообщили, что Гарри "проиграл свою битву с зависимостью и умер из-за случайной передозировки отпускаемых по рецепту лекарств".

"Наши сердца разбиты вдребезги. Гарри хотел преодолеть свою зависимость и был всего в нескольких днях пути от повторного прохождения реабилитации", - признались они.