Макеев: Украина намерена поставить вопрос о своем ядерном статусе

Как заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью одной из немецких радиостанций, украинские власти намерены поднять серьезную дискуссию о ядерном статусе страны.

Чуть менее года назад (22 февраля 2022 года) украинский президент Владимир Зеленский пообещал инициировать переговоры участников Будапештского меморандума, утвердившего отказ Киева от ядерного оружия. Как подчеркнул Зеленский, если переговоры не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Украины, «Киев будет вправе считать, что Будапештский меморандум не функционирует» и, следовательно, сможет поставить его под сомнение. В ответ на это президент России Владимир Путин заявил, что слова Украины относительно обладания ядерным оружием были услышаны, подчеркнув, что они были адресованы в первую очередь Москве.

В своем интервью немецкой радиостанции украинский посол в Германии Алексей Макеев отметил, что Украина так и не получила «полной поддержки безопасности» от США, Британии и других ядерных держав. По словам дипломата, это был плохой сигнал для всех стран мира, которые поняли, что на самом деле только ядерное оружие может спасти их от нападения. При этом Макеев подчеркнул, что пока нет готового предложения относительно того, как могла бы выглядеть дискуссия о ядерном статусе Украины.