Женщина в филиппинских ВВС завирусилась в сети из-за платья из 17 000 банок газировки

Филиппинская женщина недавно стала "вирусной", поделившись фотографией платья, которое она делает из банок газировки, "чтобы помочь Филиппинам получить признание и побудить других перерабатывать".

Ричелл Малибиран, 43-летний сержант-техник филиппинских ВВС, привлекла внимание тысяч пользователей Facebook после публикации о своем текущем проекте 24 января

Малибиран, которая является членом публичной группы на Facebook Homepaslupa Buddies 3.0, обратилась к 1,1 миллиону ее подписчиков за помощью в пожертвовании материала (детали от банок из-под газировки) для ее последнего начинания. Ее пост уже собрал более 18 000 лайков.

Малибиран делится, что ее платье, которое в настоящее время популярно в группе Facebook, является ее третьим проектом. Она отмечает, что все платья, которые она создала, сделаны из собранных банок из-под газировки.

Малибиран намерена подать заявку на мировой рекорд Гиннесса после завершения своего текущего проекта.