Врачи рассказали про натуральные сжигатели жира на животе

Убрать жир на животе особенно сложно, но эти продукты ускоряют его плавление во время метаболических процессов.

Одним из таких продуктов является яблочный уксус. Его кислота запускает выработку белков, которые расщепляют жиры.

Рыбий жир - уникальный продукт с высоким содержанием жирных кислот Омега-3. Они значительно ускоряют процесс сжигания жира, в частности глубокого, висцерального.

Много Омега-3 содержится в семенах льна, которые богаты также клетчаткой. Этот продукт подавляет воспалительные процессы в организме и тоже хорошо сжигает висцеральный жир.

Естественным стимуляиором обмена веществ является масло черного тмина. Оно положительно влияет на микрофлору кишечника и понижает уровень сахара в крови.

Еще один полезный для сжигания жира продукт - чай матчу. Этот напиток способен с удвоенной скоростью сжигать жир на животе за счет стабилизации уровня инсулина в крови.