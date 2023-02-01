Никас Сафронов экстренно доставлен в больницу с сильным отравлением

Как выяснилось, за несколько часов до госпитализации именитый российский художник лакомился итальянскими вялеными помидорами.

Сейчас здоровью Никаса Сафронова ничего не угрожает, медики сумели стабилизировать его состояние, сообщает СтарХит.

Друг художника, актер Николай Денисов, рассказал, что заезжал накнуне вечером к товарищу. По словам актера, Никас был голодный, но устал и не хотел никуда идти. Он вспомнил, что ему привезли из Италии баночку вяленых помидоров.

"Открыл ее и с наслаждением стал есть. Никас ел томаты, вспоминая жену-итальянку, их поездки в Италию и сына Стефано, с которым они вместе гуляли по Венеции. Помидоры были такие вкусные, что Никас почти всю банку съел», — поделился Николай Денисов.

Через час-полтора у художника начались сильная тошнота, озноб, рвота, боль в животе. Сафронов позвонил знакомому врачу, который посоветовал не откладывать госпитализацию.

«Ему по дороге стало еще хуже, потому от автомобиля его увезли на каталке. Врачи забрали Никаса в палату интенсивной терапии, сразу же начали промывать желудок, поставили капельницу. Скорее всего, он останется в больнице на несколько дней», — продолжил Денисов.

Журналисты СтарХита дозвонились до самого Сафронова. Художник признался, что страшное уже позади.

«Оказалось, я отравился этими итальянскими помидорами — врачи подозревают, в них находились бактерии, которые вызывают ботулизм. Лежу под капельницей, мне колют антибиотики и некую специальную сыворотку», — признался 66-летний художник.