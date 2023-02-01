Александра Невзорова заочно приговорили к 8 годам колонии за фейки о ВС РФ
2023-02-01 11:35
Журналиста Александра Невзорова (признан иноагентом в РФ) заочно приговорили к 8 годам лишения свободы за фейки о российской армии.
Также Александр Невзоров обвинялся в распространении несоответствующих действительности сведений о насилии над женщинами Украины со стороны военных РФ, передает ТАСС.
Ранее сторона обвинения попросила суд применить к журналисту наказание заочно в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. А также запретить подсудимому использовать сеть Интернет в течение 4-х лет.
Исчисление срока отбывания наказания начнется с того дня, когда осужденный будет задержан.
Статья, по которой судили журналиста, предусматривает наказание от штрафа, до 10 лет лишения свободы.
Опубликовано: Наталья Замечалова