Александра Невзорова заочно приговорили к 8 годам колонии за фейки о ВС РФ

Журналиста Александра Невзорова (признан иноагентом в РФ) заочно приговорили к 8 годам лишения свободы за фейки о российской армии.

Также Александр Невзоров обвинялся в распространении несоответствующих действительности сведений о насилии над женщинами Украины со стороны военных РФ, передает ТАСС.

Ранее сторона обвинения попросила суд применить к журналисту наказание заочно в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. А также запретить подсудимому использовать сеть Интернет в течение 4-х лет.

Исчисление срока отбывания наказания начнется с того дня, когда осужденный будет задержан.

Статья, по которой судили журналиста, предусматривает наказание от штрафа, до 10 лет лишения свободы.