Журналисту Александру Невзорову заочно вынесли приговор за фейки: 8 лет колонии

Басманный суд в Москве заочно объявил приговор журналисту Невзорову за распространение фейков.

Басманный столичный суд обвинил журналиста Александра Невзорова, который признан иностранным агентом, в распространении фейков о российской армии.

В качестве наказания судебный орган назначил ответчику 8 лет колонии общего режима. Кроме того, журналисту запретили заниматься администрированием сайтов в течение четырех лет.

Обвиняющая сторона требовала дать Невзорову 9 лет колонии. Следователи утверждают, что во время стрима А. Невзоров распространял заведомо ложные сведения по поводу бомбардировки в Мариуполе и убийств в Буче.

Александр Невзоров на данный момент находится за пределами России. Сотрудники интерпола не стали заниматься его поиском и отказались эстрадировать журналиста.