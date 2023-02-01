Гагин: Артемовск взят в оперативное окружение российскими войсками

Помощник временно исполняющего главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил в интервью журналистам телеканала «Россия 24», что город Артемовск (украинское название Бахмут) взят в оперативное окружение.

По словам Гагина, российские вооруженные силы смыкают кольцо за городом, и в настоящее время ведутся бои за контроль трассы «Часов Яр — Артемовск», которая является последним путем для снабжения украинской воинской группировки.

Как подчеркнул Гагин, данная трасса частично уже контролируется, по ней уже наносились удары — в частности, по колоннам противника, которые осуществляли материально-техническое снабжение. По мнению Гагина, осталось немного до полного взятия данной дороги под контроль, а также то взятия Артемовска.