В Петербурге очень жестоко избили продюсера Анну Леонову

У девушки диагностировали контузию, травму головы, рану лба. Она призналась, что все сильно болит.

Жестоко избитая петербургская блогер и продюсер Анна Леонова рассказала, что у нее нашли множество травм. В основном у нее пострадала голова, по которой бил напавший на нее человек, сообщает КП.

"Диагноз: сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма, параорбитальные гематомы обеих сторон, контузия придаточного аппарата средней степени тяжести, ушибленная рана лба, контузия глазного яблока", - рассказала Леонова в публикации в соцсетях. Девушка также выложила свое фото после травмы

Кроме того, у питерского продюсера также выявили множественные ушибы мягких тканей лица, ушиб левого бедра. Блогер сейчас лечится дома, но ее состояние оставляет желать лучшего.

"Все везде очень болит", - поделилась Анна.

На пострадавшую напали в петербурге 29 января. Леонова шла домой, когда увидела мужчину, справлявшего малую нужду. Она сделала замечание, а в ответ получила удары руками и ногами в лицо.

Потерпевшую доставили в больницу на скорой, поисками нападавшего занимается полиция. Предварительно известно, что незадолго до нападения мужчина покупал спиртное в ближайшем магазине. Его личность пытаются установить с помощью видео с камер наблюдения.