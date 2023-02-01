Спецслужбы Украины проводят обыски в доме у олигарха Коломойского

Как сообщают украинские СМИ, сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыск у олигарха Игоря Коломойского.

Как передает РИА Новости, со ссылкой на украинские СМИ, обыски проходят в рамках расследования махинаций в компаниях «Укрнафта» и «Укртатнафта».

Руководство компаний подозревается в неуплате таможенных пошлин и в растрате нефтепродуктов.

Ранее СМИ сообщали, что Коломойский лишился большей части состояния. Как пишет Forbes Ukraine, часть его компаний были национализированы украинской властью из-за того, что олигарх не оказывал помощь ВСУ, чем разозлил команду президента Украины.

