Спецслужбы Украины проводят обыски в доме у олигарха Коломойского
2023-02-01 11:59
Как сообщают украинские СМИ, сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыск у олигарха Игоря Коломойского.
Как передает РИА Новости, со ссылкой на украинские СМИ, обыски проходят в рамках расследования махинаций в компаниях «Укрнафта» и «Укртатнафта».
Руководство компаний подозревается в неуплате таможенных пошлин и в растрате нефтепродуктов.
Ранее СМИ сообщали, что Коломойский лишился большей части состояния. Как пишет Forbes Ukraine, часть его компаний были национализированы украинской властью из-за того, что олигарх не оказывал помощь ВСУ, чем разозлил команду президента Украины.
Опубликовано: Наталья Замечалова