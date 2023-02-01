В соцсетях распространился фейковый снимок иркутского баннера с обещанием земли за подбитый танк Leopard

Пользователи социальных сетей делятся фотографией баннера из Иркутска. На нем изображена надпись с обещанием земли на Байкале за подбитый танк.

Снимок был выложен в телеграм-канале Иркутска. Авторство приписали благотворительному фонду "Звезда".

На фото изображен рекламный щит с такой надписью: «Подбей Leopard — получи участок земли на Байкале». На баннере логотип благотворительного фонда «Звезда».

Сотрудник «ИрСити» нашел в Иркутске место, изображенное на снимке с баннером.

Там действительно установлен рекламный щит, но надпись на нем совсем другая: «Фонд реальной поддержки и помощи нашим ребятам, участвующим в СВО»

В самом фонде прокомментировали ситуацию, заявив, что выложенный в сети снимок - "это фотошоп".

Предложений, подобных заявленным на фейковом баннере, благотворительная организация делать не собиралась.