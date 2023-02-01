Роману Костомарову грозит ампутация пальцев

У олимпийского чемпиона начали отмирать конечности. Спорстмен осознает происходящее, однако пока говорить не может.

Роман Костомаров уже четвертую неделю находится в реанимации знаменитой московской больницы в Коммунарке. У 45-летнего спортсмена - левосторонняя пневмония, грипп, сепсис и интоксикация организма.

По словам врачей, динамика лечения пациента положительная: у фигуриста снизилась температура, он пришел в себя.

Олимпийского чемпиона отключили от аппарата ЭКМО, насыщавшего его кровь кислородом, однако периодически держат на ИВЛ, потому что он не может дышать самостоятельно. Но теперь выяснилось, что это еще далеко не все испытания, сообщает Космополитен.

«Роман в сознании, не говорит, но всё осознает, — написало издание со ссылкой на источник в больнице. — Каждый день к нему приходит жена Оксана Домнина. Всё достаточно стабильно. Но у Костомарова началось отмирание конечностей. Скорее всего, пальцы на руках будут ампутировать, однако ноги стараются сохранить, хотя шанс невысокий».

По оценке медиков, организм спортсмена пока не готов к хирургическому вмешательству. Они следят за анализами и ждут подходящего момента. Как напоминает Космополитен со ссылкой на СтарХит, ранее шла речь о возможной отправке спортсмена на реабилитацию в Германию.