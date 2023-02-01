Киселев: Артемовск почти окружен с трех сторон российскими войсками

Полковник Луганской народной республики, военный эксперт Виталий Киселев в своем интервью телепередаче «Соловьев Live» заявил, что подразделения российской армии практически окружили Артемовск с трех сторон.

По словам Киселева, в настоящее время за город ведутся интенсивные бои, при этом российские войска активно выбивают украинских боевиков с занимаемых ими позиций. Как подчеркнул эксперт, подразделения российских вооруженных сил фактически «обняли» Артемовск с трех сторон, и сейчас происходит интенсивное подавление вражеского огня.

Также Киселев отметил, что что российская армия предпринимают активные попытки продвижения в район подконтрольного Украине населенного пункта Часов Яр. По мнению полковника Луганской народной республики, у военнослужащих России есть все шансы выйти в район Часова Яра, откуда ведутся регулярные обстрелы населенных пунктов Соледар и Артемовск.