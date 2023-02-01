Сафронов экстренно госпитализирован в столичную больницу
2023-02-01 12:24
Известный художник Никас Сафронов угодил в больницу с сильнейшим отравлением.
Ночью художника Никаса Сафронова забрали в больницу с сильным отравлением.
Оказалось, что накануне тот употреблял в пищу итальянские вяленые помидоры, на которые и грешит.
Через пару часов у него началась сильная рвота, озноб, боль во всем теле. Знакомый врач рекомендовал Сафронову не медлить и отправляться в больницу.
По пути живописцу стало еще хуже и от авто его забрали на каталке.
В настоящее время медики стабилизировали состояние знаменитости, и его жизни ничего не угрожает.
Опубликовано: Наталья Гончарова